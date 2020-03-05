شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبى الأهلى مساء اليوم لدراسة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويعرض فايلر ملخص لمباريات صن داونز لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في اخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وفى سياق مختلف يجرى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مفاوضات مع السويسرى رينيه فايلر، ، من أجل تفعيل عقده لمدة موسم إضافى.

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ويستغل الخطيب تواجده كرئيس لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا من أجل مفاوضة فايلر لتجديد عقده وتفعيل عقد السنة الجديدة.

وينص عقد فايلر مع النادى الأهلى على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الحالى حال حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الأفريقى بسبب النتائج الجيدة التى يحققها المدرب السويسرى مع الفريق منذ توليه المهمة فى بداية الموسم.

وكان فايلر أكد أن موعد السفر مبكراً إلى جنوب أفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفنى والإدارى للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافى أى عقبات واجهها الفريق من قبل.