شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: شخصية الأهلى طريقنا للتأهل على حساب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، وجود حالة من الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب دورى الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائى فى البطولة الأفريقية.

وشدد عبد الحفيظ على أن شخصية النادى الأهلى دائما ما تظهر فى الأوقات الحاسمة.

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وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة العودة أمام صن داونز، ستكون لها حسابات مختلفة، وان الفريق طوى صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهاءها.

وأشار مدير الكرة إلى اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف وهو اسعاد جماهير النادي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبى الفريق حول أهمية مباراة صن داونز وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، خاصة أنهم قدموا عرضاً جيداً في لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضي وفاز فيه بثنائية نظيفة.

وأكد رئيس الأهلى للاعبى الفريق أن ثقته فيهم وثقة مجلس الإدارة بلا حدود وعليهم أن يجتهدوا في مباراة السبت من أجل تحقيق هدفهم والعودة بتأشيرة الصعود، وطالب الخطيب لاعبي الفريق بعدم التأثر بنتيجة المباراة الماضية، التى جمعت الأهلى مع صن داونز النسخة الماضية من البطولة حينما خسر الأهلي بحماسية نظيفة في بريتوريا وشدد لهم على أن ما حدث كان لظروف خاصة وطارئة لا تتكرر وأكد لهم على أنهم أفضل من فريق صن داونز وعليهم التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للدور نصف النهائي وأستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن النادى منذ عام 2013.