شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ حسن شاكوش: مشيتك من الأهلى عشان المجد وخلى بالك من هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب ضياء السيد، نجم الأهلى الأسبق، حسن شاكوش مطرب المهرجانات بعد تأكيد الأخير أنه رحل عن الأهلى بسببه. وكتب ضياء السيد عبر حسابه على تويتر، "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد، لكن اللى عايز يدمرك الأستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".

وقال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، إنه كان لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات، مضيفا، "كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".

وأضافت خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أنه ظلم في المجال الرياضي حيث كان يعطي كرة القدم كل طاقته ولم يلقى مقابل مادي، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على بدل تنقل في نادى الإسماعيلى 25 جنيها، كان ينفقها بالكامل.

وذكر شاكوش أنه مر بظروف صعبة جدًا في حياته، لدرجة أنه "كان ينام في غرفة تحت المدرجات".

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وفى سياق آخر، ورغم نجاح أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية بعدما حققت 6 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط من طرحها، وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

وكان طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ الخليج 365، قد قال إن "قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".