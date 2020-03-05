الأهلي يؤدي مرانه الأخير غدا على استاد لوكاس موريبى استعدادا لصن داونز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه الأخير غدا، الجمعة باستاد لوكاس موريبى استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر السبت فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه باستاد لوكاس موريبى غداً، وفقا لقواعد الكاف الذى يمنح الفريق الضيف الحق فى خوض حصة تدريبية على ملعب المباراة وفى نفس توقيت إقامتها، ويواصل الفريق مرانه اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وينطلق المران فى الثالثة عصرا.

ويبحث الأهلى عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة.

Advertisements

ويشارك فى مران اليوم جميع اللاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة وعدم معاناتهم من أية إصابات، ويشمل المران جملا فنية وخططية، يحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تنفيذها فى التدريبات تمهيداً لتطبيقها فى المباراة المرتقبة، وشارك فى التدريبات الأخيرة على معلول الذى غاب عن التدريبات يومين مُتتاليين لشعوره بإجهاد فى العضلة الأمامية لكنه إجهادا بسيطا لن يُبعد اللاعب عن المباراة المهمة السبت المقبل، حسب تأكيدات الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

من جهته، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن جميع الأمور مُستقرة فى بعثة الأهلى، وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائى البطولة، وشدد على أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين ولا توجد أزمات أو مشاكل فى البعثة، موضحاً أن الفريق استفاد من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا بعدما تأقلم على الأجواء والأمطار وملاعب التدريب وغيرها من الأمور ،وشدد، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز فى القاهرة وقدم أداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثانى والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائى وفى نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائى، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.