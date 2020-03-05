شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة عتاب" بين جوميز وعبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق عاتبه خلالها على تقصيره الفترة الأخيرة وطالبه بالالتزام فى التدريبات والعودة للتألق من جديد، حتى يضمن الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للدراويش.

وشدد جوميز على اللاعب أنه يملك فرصة ذهبية وهى المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبى، مؤكداً أن هذا الحدث من أهم الأحداث الكروية فى حياة أى لاعب قد ينقل حياته نقلة مختلفة تماماً مطالباً نجم القلعة الصفراء باستغلال هذا المحفل العالمى لتسجيل إنجاز لمنتخب بلاده، بالإضافة للحصول على عرض احتراف أوروبى مميز شريطة أن يلتزم ويشارك بجدية حتى يضمن مقعد أساسى فى تشكيلة الفراعنة الصغار، ومن جانبه وعد عبد الرحمن مجدى مدربه بفتح صفحة جديدة عنوانها الجدية والتركيز .

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وفى وقت سابق، كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الجهاز الفنى لناديه، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، وقع عقوبة مادية على عبد الرحمن مجدى بعد غيابه عن التدريبات التى سبقت مباراة بيراميدز والتى خسرها الدراويش بهدف دون رد ليودع بطولة كأس مصر

وقال نفس المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الجهاز الفنى وقع عقوبة مادية على عبد الرحمن مجدى، ولكن حفاظاً على الاستقرار فى الفريق فضل عدم إعلان العقوبة فى وسائل الإعلام مع تطبيقها وخصمها من مستحقات اللاعب الذى غاب عن التدريبات قبل مواجهة بيراميدز ليتم استبعاده من قائمة المباراة".

وفى وقت سابق، كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز، مؤكداً أن اللاعب غير ملتزم فى التدريبات، وقال "الجهاز الفنى للإسماعيلى قرر استبعاد عبد الرحمن مجدى من مواجهة بيراميدز عقاباً له على استهتاره وعدم التزامه فى التدريبات التى تسبق المباراة"، وغاب عبد الرحمن مجدى عن مواجهة الرجاء المغربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.