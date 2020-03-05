السفير المصرى يتابع ترتيبات حضور الجالية العربية مباراة الأهلي أمام صن داونز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع شريف عيسى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، كافة التفاصيل المتعلقة بحضور الجالية العربية فى جنوب أفريقيا لمؤازرة وتشجيع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فى مباراته المهمة والمرتقبة أمام صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وكلف السفير المصرى طاقم السفارة بالتواصل مع إدارة نادى صن داونز للتأكيد على حضور الجالية المصرية والعربية فى جنوب أفريقيا لتشجيع الأهلي، وحرص القنصل كريم الخشاب على معاينة أماكن تواجد جماهير الأهلى داخل ملعب المباراة استاد لوكاس موريبي.

وأكد السفير شريف عيسى وجود تأمين كامل للجماهير المصرية التى ستحضر مباراة الأهلى وصن داونز، بعد الاتصالات التى جرت خلال الساعات الماضية؛ للتأكيد على ضرورة تحديد أماكن مخصصة لجماهير الأهلى داخل ملعب المباراة.

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وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى المباراة بما فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أى إصابات، موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثرا وشارك هؤلاء اللاعبين فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدون جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبى الفريق حول أهمية مباراة صن داونز وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبى فى البطولة، خاصة أنهم قدموا عرضاً جيداً فى لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضى وفاز فيه بثنائية نظيفة.