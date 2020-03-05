شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: النشاط الرياضى فى مصر آمن من كورونا ولا داعى لإلغاء أى بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل ضمان سلامة جميع البعثات الرياضية فى كرة القدم وغيرها فيما يخص الطب الوقائى وسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أشرف صبحى، فى تصريحات لبرنامج صباحك بيضحك على أون سبورت إف إم، إن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أى قرارات تخص تأثير كورونا على النشاط الرياضى، خاصة أن هذا الوباء غير متفشى فى مصر ولا داعى لإلغاء أى بطولات أو نشاط رياضى محلى، ولكن الوزارة تتابع وتنسق مع وزارة الصحة المصرية تفاصيل رصد أى مستجدات فيما يخص الفيروس.

وعن مباراة الزمالك والترجى التونسى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تقام غدا بتونس، قال الوزير إنه تم التواصل مع وزارة الرياضة التونسية لضمان حضور الجمهور المصرى لمباراة الفريق الأبيض، ولا داعى للقلق، خاصة أن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك.

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وبالانتقال إلى بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا، فيتم متابعتها عن كثب واهتمام للاطمئنان على سلامتهم، وكذلك بعثة المصرى فى المغرب والذى يشارك بالكونفدرالية أيضا.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى غدا الجمعة فى استاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

بينما يلتقى الأهلى مع صن داونز فى المواجهة المقرر إقامتها السبت المقبل فى "إياب" دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.