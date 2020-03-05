شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة أهلاوية خاصة.. جيرالدو الورقة الرابحة لفايلر أمام صن داونز بمباراة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الأهلى، حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى مواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بجنوب أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالقاهرة بفوز بطل مصر بهدفين دون رد.

وأثبتت التدريبات الأخيرة للمارد الأحمر فى بريتوريا أن المدرب السويسرى استقر على الدفع بجيرالدو منذ بداية المباراة لاستغلال سرعته فى الضغط على دفاع صن دوانز، وإجبار لاعبيه على التراجع لتقليل الضغط الهجومى المتوقع على دفاع الأهلى.

وغاب جيرالدو عن الظهور فى تشكيلة الأهلى الأساسية منذ مباراة الزمالك بكأس السوبر المحلى والتى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، وأهدر خلالها اللاعب الأنجولى فرصاً بالجملة رغم مجهوده الوافر خلال أحداث المباراة ليخرجه فايلر من قائمة مباراة الذهاب أمام صن دوانز قبل أن يصطحبه مجدداً لجنوب أفريقيا لتنفيذ مهمة خاصة.

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ويخوض النادى الأهلى عصر اليوم، الخميس، آخر تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا تدريباته اليومية، حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة ويشارك فى مران اليوم جميع اللاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة وعدم معاناتهم من أية إصابات ويشمل المران جمل فنية وخططية يحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تنفيذها فى التدريبات تمهيداً لتطبيقها فى المباراة المرتقبة وشارك فى التدريبات الأخيرة على معلول الذى غاب عن التدريبات يومين مُتتاليين لشعوره بإجهاد فى العضلة الأمامية لكنه إجهاد بسيط لن يُبعد اللاعب عن المباراة الهامة السبت المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جميع الأمور مُستقرة فى بعثة الأهلى وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائى البطولة، وشدد على أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين ولا توجد أزمات أو مشاكل فى البعثة، موضحاً أن الفريق استفاد من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا بعدما تأقلم على الأجواء والأمطار وملاعب التدريب وغيرها من الأمور ،وشدد، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز فى القاهرة وقدم أداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثانى والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائى وفى نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائى، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

ووصف عبد الحفيظ فريق صن داونز بأنه فريق صعب ويقدم كرة جماعية وفرض نفسه على القارة الافريقية خلال السنوات الأخيرة لكن الاهلى عازم على أقصاءه من البطولة هذا الموسم، موضحاً أن مدرب الفريق الجنوب أفريقى يتواجد معه منذ 8 سنوات وهو ما أكسبه ثقة كبيرة وهو لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفنى والخططي، وأشار إلى ان الجهاز الفنى شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفنى يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلى فى المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.