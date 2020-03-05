شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مباراة صن داونز يبحث مع الأهلى ترتيبات موقعة 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور منسق مباراة الأهلى وصن داونز مقر إقامة الأهلى، اليوم الخميس، للتنسيق بشأن عدة أمور خاصة بمباراة الفريقين، المقرر لها الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقياً بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى.

ويناقش المنسق مع مسئولى بعثة الأهلى ترتيبات خاصة بالمباراة وملعب آخر مران للفريق فى بريتوريا والمؤتمر الصحفى والاجتماع الفنى وغيرها من ترتيبات المباراة.

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وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة الغد بما فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أى إصابات، موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثرا وشارك هؤلاء اللاعبين فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدون جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبى الفريق حول أهمية مباراة صن داونز وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، خاصة أنهم قدموا عرضاً جيداً في لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضي وفاز فيه بثنائية نظيفة.

وأكد رئيس الأهلى للاعبى الفريق أن ثقته فيهم وثقة مجلس الإدارة بلا حدود وعليهم أن يجتهدوا في مباراة السبت من أجل تحقيق هدفهم والعودة بتأشيرة الصعود، وطالب الخطيب لاعبي الفريق بعدم التأثر بنتيجة المباراة الماضية، التى جمعت الأهلى مع صن داونز النسخة الماضية من البطولة حينما خسر الأهلي بحماسية نظيفة في بريتوريا وشدد لهم على أن ما حدث كان لظروف خاصة وطارئة لا تتكرر وأكد لهم على أنهم أفضل من فريق صن داونز وعليهم التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للدور نصف النهائي وأستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن النادى منذ عام 2013.