شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: اتحاد الكرة تعامل بحزم مع أزمتى السوبر المحلى والقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة تعامل بشكل موفق وجيد مع أزمتى السوبر المحلى فى أبو ظبى وقمة الدورى119.

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات لبرنامج "صباحك بيضحك" على أون سبورت إف إم ويقدمه أحمد خيرى، أن قرارات اتحاد الكرة عبرت عن الحزم والحسم الذى كان لابد منه للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وأشار وزير الرياضة إلى أن تطبيق تقنية الفار فى الدورى خطوة إيجابية لتحقيق العدالة والنزاهة وتوفير الاستقرار لمنظومة كرة القدم المصرية.

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وتطرق صبحى إلى لجنة الحكماء المقرر تشكيلها من جانب الوزارة لحل أزمات كرة القدم، مؤكداً أن هذه اللجنة ستتعامل مع أزمات الكرة المصرية، ويتم تدشينها كلجنة استرشادية ولن تتدخل فى عمل اتحاد الكرة أو تنازعه فى صلاحياته واللجنة الخماسية المؤقتة مستقلة ولا يوجد رغبة فى التدخل بعملها او التأثير على قرارتها

وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة. وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، والتى ستضم فى عضويتها محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة.

ويبدأ اتحاد الكرة اليوم، الخميس، تطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، وتحديدا فى مباراة طلائع الجيش وإنبى التى تنطلق فى الخامسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى والمقدمة من الأسبوع الـ19 بالدورى العام.