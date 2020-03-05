شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة باراجواي تعلن القبض على رونالدينيو بتهمة التزوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الشرطة الباراجوانية القبض على نجم الكرة البرازيلية السابق وأندية برشلونة وميلان، رونالدينيو، بصحبة شقيقه روبيرتو، مساء أمس الأربعاء، بتهمة تزوير جوازات سفرهما.

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وأوضحت وزارة الداخلية البارجوانية في بيان لها أن اللاعب كان في أحد المنتجعات مع شقيقه وقت القبض عليهما بتهمة دخول البلاد بجوازات سفر مزورة تحمل الجنسية الباراجوانية.

وأشارت صحيفة «لا ناسيون» الباراجوانية أن نجم برشلونة السابق وشقيقه حضرا إلى باراجواي بدعوة من مالك أحد الكازينوهات يدعى نيلسون بيولتي، فيما كان ينتظر أن يشارك اللاعب السابق في عدة فعاليات ومقابلات.

ولا يملك رونالدينيو حاليًا جواز سفره البرازيلي بسبب قضية انتهاك بيئي أدين فيها عام 2018 ووقعت عليه على إثرها غرامة تبلغ 8.5 مليون دولار فشل في تسديدها، لتقرر المحكمة التحفظ على جواز سفره ومنعه من مغادرة بلاده.