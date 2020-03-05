شكرا لقرائتكم كيفين دي بروين يوجه خطر الغياب عن الديربي بين مانشستر سيتي ومان يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه كيفين دي بروين نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي خطر الغياب عن الديربي ضد مان يونايتد، في المباراة المقرر إقامته الاحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد"، وكشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، عقب الفوز على شيفيلد وينزداي بهدف بكأس الإتحاد الإنجليزي أمس، الأربعاء، عن إحتمالية غياب دي بروين ضد مان يونايتد في الديربي بعد تعرضه لإصابة قوية في الظهر.

وتغيب دي بروين عن مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي أمس، الأربعاء، بدور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إصابته بشكل مفاجئ في نهائي كأس الرابطة الأحد الماضي، ضد أستون فيلا.

قال مدرب مان سيتي: "واجه كيفن مشكلة، لم يكن لائقًا، ويشعر بآلام في ظهره، لا نعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات".

كما أجاب بيب جوارديولا عن إحتمالية غياب دى بروين ضد مان يونايتد في الديربي قائلاً: "لا أعرف الأن".

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وتأهل مانشستر سيتي إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد، بعد فوزه على شيفيلد وينزداي بهدف سيرجيو أجويرو في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيسر بنجامين ميندى، قبل أن يقابلها بتسديدة قوية، فشل حارس شيفيلد في التصدي لها.

كما تأهل فريق ليستر سيتي لنفس الدور، بعد تخطيه فريق برمنجهام بهدف وحيد، سجله اللاعب ريكاردو بيريرا، في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وتختتم مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بلقاء مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق ديربى كاونتى، مساء اليوم، الخميس.

جدير بالذكر أن السيتزينز هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي فى الموسم الماضى، بعد فوزه على واتفورد فى المباراة النهائية، بنتيجة 6 - 0.