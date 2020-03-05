شكرا لقرائتكم جيرالدو يقترب من المشاركة في مواجهة الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الانجولى جيرالدو نجم النادى الأهلى داخل حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بمواجهة صن دوانز بإياب دور الثمانية لدوري الابطال الافريقى والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بجنوب أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالقاهرة بفوز بطل مصر بهدفين دون رد.

وأثبتت التدريبات الأخيرة للمارد الأحمر في بريتوريا أن المدرب السويسرى استقر على الدفع بجيرالدو منذ بداية المباراة لإستغلال سرعته في الضغط على دفاع صن دوانز وإجبار لاعبيه على التراجع لتقليل الضغط الهجومى المتوقع على دفاع الأهلى .

وغاب جيرالدو عن الظهور في تشكيلة الأهلى الأساسية منذ مباراة الزمالك بكأس السوبر المحلى التي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى ، وأهدر خلالها اللاعب الانجولى فرصاً بالجملة رغم مجهوده الوافر خلال أحداث المباراة ليخرجه فايلر من قائمة مباراة الذهاب أمام صن دوانز قبل أن يصطحبه مجدداً لجنوب أفريقيا لتنفيذ مهمة خاصة.

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ويخوض النادي الأهلي عصر اليوم ،الخميس، أخر تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا تدريباته اليومية حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة وعدم معاناتهم من أية إصابات ويشمل المران جمل فنية وخططية يحاول رينيه فايلر المدير الفني للفريق تنفيذها في التدريبات تمهيداً لتطبيقها في المباراة المرتقبة وشارك في التدريبات الأخيرة على معلول الذى غاب عن التدريبات يومين مُتتاليين لشعوره بإجهاد في العضلة الأمامية لكنه إجهاد بسيط لن يُبعد اللاعب عن المباراة الهامة السبت المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

من جانبه ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جميع الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائي البطولة ، وشدد على أن هناك حالة من التركيز بين اللاعبين ولا توجد أزمات أو مشاكل في البعثة ، موضحاً أن الفريق إستفاد من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا بعدما تأقلم على الأجواء والأمطار وملاعب التدريب وغيرها من الأمور ،وشدد ، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

ووصف عبد الحفيظ فريق صن داونز بأنه فريق صعب ويقدم كرة جماعية وفرض نفسه على القارة الافريقية خلال السنوات الأخيرة لكن الاهلي عازم على أقصاءه من البطولة هذا الموسم ، موضحاً أن مدرب الفريق الجنوب أفريقي يتواجد معه منذ 8 سنوات وهو ما أكسبه ثقة كبيرة وهو لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي، وأشار إلى ان الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفني يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يآمل أن يكون التوفيق حليف الاهلي في المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.