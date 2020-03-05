شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يشكف تفاصيل التنسيق لضمان سلامة بعثات الاهلي والزمالك من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه يتم التنسيق علي أعلي مستوي من اجل ضمان سلامة جميع البعثات الرياضية في كرة القدم وغيرها فيما يخص الطب الوقائي وسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا .

وقال صبحى في تصريحات لبرنامج صباحك بيضحك على أثير اون سبورت أف ام أن الوزارة لم تتخذ حتى الان أي قرارات تخص تأثير كورونا على النشاط الرياضى خاصة وان هذا الوباء غير متفشى في مصر ولايوجد داعى لإلغاء أي بطولات او نشاط رياضى محلى ، ولكن الوزارة تتابع وتنسق مع وزارة الصحة المصرية تفاصيل رصد أي مستجدات فيما يخص الفيروس .

وفيما يخص مباراة الزمالك و الترجى التونسى في إياب دور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا ، والتي تقام غدا ، بتونس ، أنه تم التواصل مع وزارة الرياضة التونسية ، لضمان حضور الجمهور المصرى لمباراة الفريق الأبيض ، ولا داعى للقلق ، خاصة وأن الاعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك .

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وبالانتقال الى بعثة الاهلى في جنوب أفريقيا فيتم متابعتها عن كثب و اهتمام للاطمئنان على سلامتهم ، وكذلك بعثة المصرى في المغرب والذى يشارك بالكونفدرالية أيضا .

ويلتقى الزمالك مع الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة.،في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا،حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

بينما يلتقى الاهلى مع صن داونز في المواجهة المقرر إقامتها السبت المقبل فى "إياب" دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا