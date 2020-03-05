منسق مباراة الأهلي وصن داونز يزور مقر إقامة الأحمر لتنسيق عدة نقاط حول اللقاء

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جدة - عمرو شويل يزور منسق مباراة الأهلي وصن داونز مقر إقامة الأهلي اليوم ،الخميس، من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بمباراة الفريقين المقرر لها ، المقرر لها الثالثة من عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقياً بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري
ويناقش المنسق مع مسئولو بعثة الأهلي ترتيبات خاصة بالمباراة وملعب أخر مران للفريق في بريتوريا والمؤتمر الصحفي والاجتماع الفني وغيرها من ترتيبات المباراة.
وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة في مباراة الغد بما فيهم على معلول الذي عانى من إجهاد بسيطة في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه وشارك في تدريبات أمس وأمس الأول كما أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أي لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثر وشارك هؤلاء اللاعبين في التدريبات بشكل طبيعي ليؤكدون جاهزيتهم للمشاركة في المباراة بشكل سليم.
و حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبي الفريق حول أهمية مباراة صن داونز وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبي الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة خاصة وأنهم قدموا عرضاً جيداً في لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضي وفاز فيه بثنائية نظيفة.
وأكد رئيس الاهلي للاعبي الفريق أن ثقته فيهم وثقة مجلس الإدارة بلا حدود وعليهم أن يجتهدوا في مباراة السبت من أجل تحقيق هدفهم والعودة بتأشيرة الصعود ، وطالب الخطيب لاعبي الفريق بعدم التأثر بنتيجة المباراة الماضية التى جمعت الاهلي مع صن داونز النسخة الماضية من البطولة حينما خسر الاهلي بحماسية نظيفة في بريتوريا وشدد لهم على أن ما حدث كان لظروف خاصة وطارئة لا تتكرر وأكد لهم على أنهم أفضل من فريق صن داونز وعليهم التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للدور نصف النهائي وأستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013.
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