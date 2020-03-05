شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فايلر " جان " الأهلى في مهمة الإطاحة بصن داونز في عقر داره بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى كاريزما قوية مكنته من الوصول على قلوب الجماهير الحمراء سريعا ، خاصة انه مدرب يمتلك شخصية قيادية و فكر مختلف في الإدارة الفنية .

كما أن فايلر يستحق أن يطلق عليه لقب " جان " الأهلى في ظل إمتلاكه ملامح و جاذبية مميزة ، لا سيما و أنه يمتلك جانب من الشياكة و الأناقة بالملابس التي يظهر بها في المباريات .

و يبدو أن جان الأهلى يسعى هذه المرة إلى إنهاء مهمة قوية تجعله يحفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير خلال سعيه إلى الإطاحة بفريق صن داونز في عقر داره لرد إعتبار الفريق الأحمر في المباراة الت ستدمعهما بعد غدا السبت في جنوب أفريقيا في إطار إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا ، خاصه أنه سبق و خسر الأهلى بخماسية منة صن داونز خارج الديار العام الماضى .

و حرص فايلر على رفع حالة الطوارئ في بعثة الفريق من أجل فرض التركيز قبل المواجهة المرتقبة وفرض مسئولو بعثة الأهلي على لاعبي الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها في الفندق حتى يستمر التركيز والإنسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الأهلي، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة

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و يرصد الخليج 365 لقطات لـ فايلر توضح ملامح الجاذبية الممزوجه بالإصرار و الحماس في الصور التالية :



فايلر 3



فايلر 4



رينيه 1



فايلر 1



فايلر فى نزهة



فايلر 2