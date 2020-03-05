شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق العشرى يكشف كيف يتعامل مع الأوزان الزائدة للاعبى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق العشرى المدير الفنى للمصرى إنه تولى تدريب الفريق البورسعيدى فى فترة زمنية صعبة للغاية فى ظل وجود مساحة قليلة قبل مباراتى نهضة بركان بالكونفدرالية، مضيفا، فى تصريحات للصفحة الرسمية للمصرى عبر تويتر، "واجهنا ظروفا صعبة بإصابة العناصر الأساسية فى بعض المراكز الحساسة مثل حراسة المرمى وظهراء الدفاع، وأشكر اللاعبين الحاليين على الاستجابة لتعليماتى فى وقت قصير وعلى رأسهم شوشة".

وعن زيادة أوزان بعض اللاعبين قال العشرى "أقوم بوزن اللاعبين يومياً لمواجهة هذه الظاهرة، ووجدت استجابة من البعض".

ويضيف العشرى: "نهضة بركان مرشح للتتويج بلقب الكونفدرالية وكنا قريبين من الفوز فى المواجهة الأولى لولا بعض الأخطاء الفردية، لذا سوف نسعى لتطوير أدائنا وإصلاح أخطائنا ونرفع معدل اللياقة البدنية لحصد بطاقة التأهل للدور التالى للبطولة".

وتابع "سنحارب لإسعاد جماهير المصرى، التأهل من المغرب ليس صعباً، لدى أمل كبير فى تجاوز عقبات المرحلة الحالية".

ويستعد المصرى البورسعيدى لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث غادر الفريق بعد نهاية مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب ، وطالب السقا لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

ويدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين نحو 60 كيلو متراً.

Advertisements

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدوري وكأس مصر .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.