وزير الرياضة يرد.. هل تتوقف الأنشطة الرياضية في مصر بسبب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير فيروس "كورونا"، مشددًا أن هذا الوباء غير متفشي في مصر ولا يوجد داعي لإلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي محلي.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الخميس :"نتابع مع وزارة الصحة المصرية تفاصيل رصد مستجدات ما يخص فيروس كورونا في مصر والوضع مطمئن".

وتابع :"نتواصل مع وزارة الرياضة في تونس من أجل ضمان حضور الجمهور المصري لمباراة الزمالك والترجي، ولا داعي للقلق لأن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية المتواجدة في تونس".

وواصل وزير الرياضة حديثه :"نتابع أيضًا باهتمام موقف بعثتي الأهلي في جنوب أفريقيا والمصري في المغرب للاطمئنان على سلامتهم".

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي فيما يلعب الأهلي أمام صنداونز الجنوب أفريقي ضمن إياب مباريات دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أما المصري البورسعيدي فيلعب أمام نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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وتطرق أشرف صبحي للحديث عن لجنة الحكماء، قائلاً :"هدف هذه اللجنة التعامل مع أزمات الكرة المصرية، هيّ لجنة استرشادية ولن تتدخل في عمل اتحاد الكرة أو تنازعه في صلاحياته واللجنة الخماسية المؤقتة مستقلة ولا يوجد رغبة في التدخل بعملها أو التأثير على قراراتها".

وعن أزمتي مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بجانب مباراة القمة، أكد وزير الرياضة أن قرارات اتحاد الكرة تعبر عن الحسم والحزم التي كان لابد منه للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر أحداث شغب بين الطرفين الأمر الذي جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر عدة قرارات تأديبية تخص القطبين، كما شهدت مباراة القمة بالدوري عدم تواجد فريق الزمالك ليقرر اتحاد الكرة معاقبة الفريق الأبيض واحتساب الأهلي فائزًا باللقاء.

وأنهى وزير الرياضة حديثه حول تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في مصر :"نرى هذه الخطوة إيجابية لتحقيق العدالة والنزاهة لتوفير الاستقرار في منظومة كرة القدم المصرية".

ومن المقرر أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من مباراة طلائع الجيش وإنبي في لقاء مقرر إقامته مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري.