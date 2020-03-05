رياضة | أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق رسمي من الترجي التونسي على قرارات الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي التونسي، على العقوبات التي أصدرها الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد فريقه، على خلفية أحداث مباراته أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بنور، أن الفريق التونسي سيقوم بعمل استنئاف ضد عقوبات الكاف.

وأكمل بنور في تصريحات إذاعية: "كنا نتوقع مثل هذه العقوبات، بل كنا ننتظر عقوبات أقسى من ذلك، لأنه حين تم الإعلان عن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد، أبدينا احتجاجنا رسميا وطالبنا الكاف بتغييره".

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وواصل:"لا يصدق بعد أزمتنا مع الوداد، والنزاع مع الاتحاد المغربي، أن يتمّ تعيين حكم مغربي كان قد أعطى رأيه في تصريح تليفزيوني حول أزمتنا مع الوداد".

وأضاف: "رغم كل التفاصيل التي قدمناها فإن الاتحاد الأفريقي رفض تغيير الحكم، وأؤكد حين قمنا بالاعتراض على المغربي رضوان جيد لم نعلم اللاعبين ولا الجهاز الفني بذلك، وما حدث خلال اللقاء يبرر المخاوف التي كانت لدينا".

وأشار بنور إلى أن الحكم المغربي أعد تقريرا قويا، ما جعلنا ننتظر الأسوأ، وإذا كان جمهورنا سيحضر مباراة الجمعة، فالفضل يرجع بالأساس لهيئة دفاع نادينا".

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على الترجي يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1).