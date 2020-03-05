رياضة | تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بتصريحات قوية كشف خلالها عن كواليس اعتزاله، وعن أزمته مع حسام البدرى، مدربه السابق الذي خلف وعده معه.

وقال متعب، خلال تصريحات لبرنامج جماهير التالتة:" كنت أشعر بالإهانة بسبب تصرفات حسام البدري معي في الفترة الأخيرة بالأهلي.

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وتابع متعب:" البدري كان يستبعدني باستمرار، وفي أحد المرات قام بإشراك أحمد ياسر ريان بدلًا مني مما جعلني اشعر بالإهانة.

وأكمل:" قلت للبدرى امنحني الفرصة فى 4 مباريات كاملة والملعب هو الفيصل، قال لى هتقدر؟ .. قلت له بالتأكيد ولكنه لم يعطنى الفرصة بعدما وعدنى أكثر من مرة.

وأضاف: " البدري أجرى معى اتفاقًا بأن أخرج من قائمة المباراة التالية وأشارك أساسيًا فى الثلاث مباريات التى تليها، ولكن لم يحدث الاتفاق، تحدثت معه بعدها مرة أخرى وقلت له الاتفاق الذى بيننا لم يتم، قال لى الظروف تغيرت وسنجرى اتفاقًا جديدًا، وبعدها ظللت خارج القائمة أكثر من مباراة ولم أشارك ولا ثانية".