الامارات | بالفيديو والصور.. لاعب يصعد للمدرجات للشجار مع الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. لاعب يصعد للمدرجات للشجار مع الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة توتنهام ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي واقعة غريبة من لاعب توتنهام إيريك داير، الذي قام بالصعود إلى المدرجات للشجار مع أحد المشجعين كان يتشاجر مع مع شقيق اللاعب وهو ما جعل اللاعب يصعد لمساعدة شقيقه والشجار مع المشجع قبل أن يتدخل الأمن.

وكان توتنهام قد ودع المسابقة بعد خسارته على أرضه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب انتهاء مواجهة دور الـ16 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحدثت الواقعة بعد إنتهاء المباراة وخسارة توتنهام أثناء خروج اللاعب من الملعب وشهد الواقعة فاضطر إلى تسلق المدرجات من أجل الشجار مع المشجع.

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