شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يوجه صدمة مدوية لـ«رونالدو» بعد حضوره «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، عودة الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، إلى صفوف الميرنجى.

كان رونالدو قد شاهد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من مدرجات «سانتياجو برنابيو»، والتى انتهت بفوز الملكى بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإسبانى. وقالت الصحيفة إن حضور البرتغالى كريستيانو رونالدو مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو أثار العديد من التساؤلات والشكوك حول إمكانية عودته مجدداً إلى الملكى.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة رونالدو وريال مدريد انتهت تماماً، ولن يعود للعب بقميص الميرنجى، مُضيفاً أنه حال ظهور رغبة واضحة من رونالدو بالعودة للعب في ريال مدريد فإن ذلك لن يحدث، لأن فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، حسم موقفه وأغلق الباب تمامًا أمام فرصة عودته مُجدداً.

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وكان كريستيانو رونالدو قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2018، بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا وحقق خلالها كل شىء، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.

من جانبه، تحدث أحد الأصدقاء المقربين من رونالدو عن رغبة الدون في العودة إلى ريال مدريد الإسبانى من جديد خلال الفترة المقبلة، قائلًا في تصريحات أبرزتها صحيفة «كورييرى ديلو سبورت» الإيطالية: «أعلم أن رونالدو يرغب في العودة إلى الملكى، لقد شعر بالحنين إلى الملكى عندما عاد إلى برنابيو لمشاهدة الكلاسيكو».

وأضاف الصديق المقرب من النجم البرتغالى: «الآن رونالدو يركز بشكل كامل مع يوفنتوس، لكن تعلمنا من كرة القدم ألا تقل إن أمرا لن يحدث أبدا»، واختتم تصريحاته قائلا: «لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولا أحد يستطيع أن يعلم، دعونا نَرَ».

يُذكر أن رونالدو حضر مباراة الكلاسيكو بعد قرار الاتحاد الإيطالى بتأجيل مباراة فريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان، والتى كانت في قمة الجولة الـ26 من منافسات الدورى الإيطالى، وذلك بسبب المخاوف من فيروس «كورونا».