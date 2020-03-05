شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش ونادال» يحتفلان في نفس الأسبوع للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الثنائى رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، الهيمنة على ملاعب الكرة الصفراء، في صراعهما الشديد من أجل اعتلاء صدارة التصنيف العالمى، الذي يتصدره حاليًا النجم الصربى.

وتمكن نادال هذا الأسبوع من التتويج بلقب بطولة أكابولكو، في الوقت الذي أحرز فيه ديوكوفيتش لقب بطولة دبى، وهذه هي المرة الثالثة في مسيرتهما الاحترافية، التي يتمكن فيها الثنائى من الفوز بالألقاب في نفس الأسبوع، وذلك بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وحدث ذلك للمرة الأولى في عام 2010، عندما توج نادال بلقب بطولة طوكيو على حساب الفرنسى جايل مونفيس، في الوقت الذي أحرز فيه ديوكوفيتش لقب بطولة بكين على حساب الإسبانى ديفيد فيرير.

وبعدها بثلاث سنوات، توج نادال بلقب بطولة أكابولكو على حساب فيرير، في آخر نسخة للبطولة على الملاعب الترابية، وفى الأسبوع نفسه وعلى بعد قرابة 14 ألف كم، توج ديوكوفيتش بلقب دبى على حساب التشيكى توماس بيرديتش.

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في السياق نفسه، واصل النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، عروضه القوية هذا الموسم، بعد تتويجه بلقبه الخامس في مسيرته الاحترافية ببطولة دبى.

وبدأ المصنف الأول عالميًا التركيز الآن على هدفه المقبل، وهو إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة الـ 9 في الموسم.

وحقق ديوكوفيتش 18 انتصارا هذا الموسم، بل حقق 21 فوزا على التوالى دون هزيمة باحتساب مبارياته الثلاث التي خاضها في كأس ديفيز الموسم الماضى.

ويرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في إنديان ويلز التي تنطلق يوم 12 مارس الجارى، حيث يحمل الصربى الرقم القياسى لأكثر من توج بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مناصفة مع السويسرى روجر فيدرر. وقال ديوكوفيتش بحسب ما نقل موقع رابطة محترفى التنس: «حددت أهدافى وباتت واضحة بالنسبة لى، وأعمل لتحقيقها».

وتابع: «أحاول البقاء بصحة جيدة كى أحظى بمشاركة مميزة في بطولتى إنديان ويلز وميامى، خاصة أن ذلك لم يحدث لى في آخر 3 سنوات، أنا متحفز للظهور بشكل جيد، وهناك أيضًا كثير من النقاط التي يمكن جمعها». وحقق ديوكوفيتش طوال مسيرته الاحترافية 50 انتصار وتعرض لـ9 هزائم في إنديان ويلز، ولم يتوج بلقب البطولة منذ عام 2016.