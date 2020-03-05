شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح نادى النادى اليوم بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة حفل افتتاح أحد فروع سلسلة أندية النادى، و ذلك بالحى المتميز باكتوبر ، بحضور عدد من الشخصيات العامة ، وتبلغ قيمة العضوية بالنادى 80 ألف جنيها ، والذى يشمل عدة العاب رياضية مختلفة.

وقالت الوزارة، إن أندية النادى تتميز بالجودة العالية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يتولى بيع العضويات والتسويق والحملة الإعلامية، بينما يتولى القطاع الحكومى الامتلاك والإدارة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إنشاء فرع للنادى فى مدينة نصر وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم الفرع الرئيسى لسلسلة نادى النادى، بمدينة السادس من أكتوبر، 14 ملعبا منها 4 خماسى، و 4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و 20 م.

Advertisements

وتهتم الوزارة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لأنهم مستقبل الرياضة المصرية وتتوقع تحقيق عدد من 3 إلى 4 ميداليات فى أولمبياد طوكيو 2020 وتسعى لأن يكون العدد المتوقع تحقيقه فى أولمبياد 2024 يصل إلى 20 ميدالية .

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع نادى النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادى "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووقع صبحى بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك مختلقة ، على ان تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادى النادى فرع 6 أكتوبر في إطار سعى النادى لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.

ويأتي البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع النادي بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.