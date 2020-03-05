رياضة | مدرب صن داونز يتوعد الأهلي: سجلنا 11 هدفاً من قبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب صن داونز يتوعد الأهلي: سجلنا 11 هدفاً من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيتسو موسيماني، المديرالفني لفريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا التحدي، قبل مواجهة فريقه المرتقبة مع الأهلي في إيارب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

وصرح موسيماني قبل المباراة: "لن نغير من أسلوب لعبنا أمام الأهلي، والآداء الفني والتكتيكي للنادي الأهلي لم يختلف كثيراً عن الموسم الماضي.

وأضاف: "سأخسر موقعي في تدريب صن داونز إذا قلت أنني لا أتستطيع تسجيل هدفين في الأهلي، بالطبع نستطيع تسجيلهم، في إحدى المباريات تمكنا من تسجيل 11 هدفاً".

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وأتم: "أتيحت أمامنا فرصة ذهبية في بداية مباراة الذهاب، لو نجحنا في تسجليها كانت الأمور ستتغير بشكل كبير".

يذكر أن صن داونز تمكن من تسجيل 11 هدفاً في مبارة الفريق أمام كوت دور في الدور التمهيدي للنسخة الحالية.

ويحل الأهلي ضيفاً على ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا، لمواجهة صن داونز، في إياب مباراة دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

وكان النادي الأهلي قد تفوق في مباراة الذهاب باستاد القاهرة الدولي بنتيجة هدفين دون رد.