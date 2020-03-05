رياضة | نيمار يستغل لوائح الفيفا للرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يستغل لوائح الفيفا للرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في استغلال أحد البنود في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي من الممكن أن تسمح له بالرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن نيمار ارتبط في الفترة الماضية بالعودة إلى برشلونة فريقه السابق وأنه يرغب بقوة في العودة واللعب في الدوري الإسباني مرة أخرى وذلك في الوقت الذي تواردت فيه الأنباء حول انهيار العلاقة بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار حريص للغاية على الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي وأنه يدرس طرق الرحيل المحتملة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بند الفيفا الذي يفكر نيمار في استغلاله وهو أن يجوز للاعبين الذين قضوا ثلاث سنوات في أحد الأندية أن يرحلوا مقابل تعويض بشرط أن يكونوا أقل من 28 عامًا عند توقيع التعاقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تلك الشروط تنطبق على نيمار وسيكون في إمكان برشلونة التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 157 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ أقل بكثير من المقابل الذي باع به البرسا نيمار في عام 2017 والذي يبلغ 198 مليون إسترليني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه يجب على نيمار إخطار باريس سان جيرمان بنواياه خلال 15 يومًا من التزامه الأخير مع النادي ويحق له وقتها إنهاء عقده قانونيًا مع النادي الفرنسي.