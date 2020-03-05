رياضة | الترجي ضد الزمالك.. كيف سيؤثر غياب بن غيث وشمام على الفريق التونسي في لقاء الإياب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد الزمالك.. كيف سيؤثر غياب بن غيث وشمام على الفريق التونسي في لقاء الإياب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الجماهير العربية وخاصة التونسية والمصرية، معركة الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والترجي والتي سوف تقام في تونس.

وقد تلقى الترجي عدة صدمات قبل المواجهة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توقيع عقوبات على الفريق وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب أمام الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في القاهرة.

وأصدر الكاف قرارًا بإيقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي، ومجدي تراوري المدرب العام لمدة 4 مباريات لكل منهما.

بالإضافة إلى إيقاف ثنائي الفريق، خليل شمام لمدة 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، وتغريم النادي التونسي 140 ألف دولار.

يعد غياب عبدالرؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي هو الأكثر تأثيرًا بفضل قوته الهجومية وتأثيره في وسط الفريق، ولأن معين الشعباني مدرب الفريق يعتمد عليه بشكل كبير في وسط الميدان.

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فريق الترجي سجل 11 هدف في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، واستطاع بن غيث أن يساهم في 4 منها، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

بن غيث هو صاحب هدف الترجي الوحيد في لقاء السوبر الإفريقي، أمام الزمالك والذي حققه الأخير بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

بالإضافة إلى هدف ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، عندما حقق الأخير الفوز بثلاثية مقابل هدف.

كما أن خليل شمام قائد فريق الترجي كان من المفترض أن يدخل بديلًا لزميله إلياس شتي الذي أصيب في لقاء الزمالك السابق، في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لأنه البديل الأجهز، بالإضافة إلى أنه خاض لقائي الزمالك السابقين، وكانت له تسديدة قوية في الدقيقة 52 بكرة تصدى لها أبو جبل، عندما دخل بديلًا في لقاء الذهاب.

وسوف يدرس المدرب معين الشعباني الدفع بـ حسين الربيع الذي لم يلعب في لقائي الزمالك السابقين، حتى أن مشاركاته قليلة مع الفريق.

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقام يوم غدٍ الجمعة الموافق السادس من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب رادس.