رياضة | صالح جمعة .. أزمات لا تنتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة .. أزمات لا تنتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لاعب الأهلي صالع جمعة، بطلاً للعديد من الأزمات والمواقف السلبية داخل النادي الأحمر على مدار خمس سنوات، منذ إنضمامه في صيف عام 2015.

ودائماً ما ارتبط اسم صالح جمعة بالغرامات والعقوبات والمشادات الكلامية مع زملائه ومدربيه، بالإضافة لبعض السلوكيات المثيرة لجدل خارج المستطيل الأخضر.

ولا يختلف إثنان حول موهبة صالح جمعة وقدراته الفنية الممتازة، لكن عقيلته وتصرفاته خارج الملعب وداخله، قد تنهي مشواره الكروي مع الأهلي بشكل سريع، وربما مشواره مع الكرة.

وكانت آخر أزمات جمعة، تلك التي حدثت مساء أمس، حينما صدم شاب بسيارته في محافظة الجيزة، مما تسبب في إصابة الشاب بكدمات، نقل على إثرها للمستشفى.

وتقدم الشاب ببلاغاً لأحد أقسام الشرطة، إتهم خلاله اللاعب بهروبه بعد أن صدمه بسارته، وعلى إثر ذلك، سيتم إستدعاء اللاعب للتحقيق في النيابة.

ويسرد لكم "الخليج 365 الرياضي" من خلال تلك السطور، بعض الأزمات التي كان صالح جمعة بطلاً لها داخل القلعة الحمراء.

شجار صالح جمعة مع عماد متعب

تشاجر جمعة مع نجم الأهلي المعتزل عماد متعب أثناء تولي عبد العزيز عبد الشافي تدريب الفريق الأحمر خلال إحدى التقسيمات، ليقرر زيزو إيقاف المران وطرد الثنائي من الملعب توقيع غرامة مالية عليهما.

أزمة صالح جمعة ومارتن يول

دخل جمعة في مشادة كلامية مع الهولندي مارتن يول خلال تدريبات الفريق بسبب استبعاده من المباريات بشكل مستمر، لتهاجمه جماهير الأهلي بعد ذلك خلال تدريبات الفريق في ملعب مختار التتش.

أزمة الساحل الشمالي

تسربت صورة لصالح جمعة في إحدى الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة بعض الفتيات، وظهر خلالها تناول اللاعب للخمور، لتنقلب عليه جماهير الأهلي في المران وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.

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خناقة صالح – غالي

تعود الواقعة لفترة تولي حسام البدري قيادة فريق الأهلي، وتشاجر جمعة مع قائد الفريق وقتها حسام غالي في مران الفريق، قبل أن يتدخل أحمد أيوب وعماد متعب قبل أن تتطور الأمور.

صالح جمعة والبدري

أثناءإستعدادات الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، تدخل جمعة بشكل قوي على زميله حسام عاشور، مما أدى لغضب البدري، الذي تشاجر مع صالح جمعة بسبب الواقعة.

أزمة الوداد

قبل السفر للمغرب لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام الوداد، كان يتعين على جمعة الذهاب لخوض فحص طبي قبل السفر لتحيد موقفه من المشاركة، إلا أن اللاعب تغيب عن الفحص، ليوقع عليه سيد عبدالحفيظ مدبر الكرة عقوبة قدرها 500 ألف جنيه.

الساحل الشمالي مجدداً

تشاجر صالح جمعة مع أحد العاملين في إحدى مقاهي الاحل الشمالي، مما أثار غضب مدربه محمد يوسف، الذي هدده بالطرد من الفريق.

أزمة جمعة – فايلر

خرج جمعة بتصريح مثير للجدل حول مدرب الفريق الحالي رينيه فايلر، الذي اتهمه بتعمد إبعاده عن مباريات الفريق، ليرد فايلر في أحد المؤتمرات الصحفية بأن اللاعب ليس ضمن حساباته خلال الفترة القادمة.