رياضة | الأهلي يحدد موعد حسم ملف تجديد عقود الكبار في النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد حسم ملف تجديد عقود الكبار في النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد حسم مصير تجديد عقود ثلاثي كبار الفريق، "وليد سليمان، وأحمد فتحى، وحسام عاشور".

وحدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شهر مارس الجاري موعدًا لحسم هذا الملف بشكل كامل، وذلك من خلال عرض شروط الأهلى على الثلاثى ومحاولة الوصول لاتفاق معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات لجس نبض اللاعبين لمحاولة الإبقاء عليهم، من قبل مجلس إدارة الأهلي.

Advertisements

كما أن هناك تمسك واتفاق من كبار الفريق برفض فكرة التجديد لمدة موسم واحد، وهناك رغبة لتمديد العقد ولكن لمدة موسمين.

ومن الجدير بالذكر أن جميع كبار النادى الأهلى، يمتلكون عروضًا خارجية فى الوقت الحالي سواء من الدوري المصري، أو من الخليج.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.