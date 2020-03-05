شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالزمالك تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي والمقرر إقامتهاغدا الجمعة.،في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا،حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

ويضع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك الرتوش النهائية على خطة مواجهة الترجى بعدما أكد للاعبيه انهم الافضل وثبت ذلك من مواجهتي تفوق فيهما الأبيض بالسوبر الإفريقي بقطر والذهاب الأخير بالقاهرة بنتيجة كبيرة هي 1/3 بالمباراتين، ولكن طالب بضرورة الهدوء والتركيز لان مواجهة الترجى في ارضه ووسط جمهور سيكون الأمر مختلفا وهذا يحتاج تعامل مختلف، ووضح من تدريبات الأمس بملعب المنزه ان كارتيرون سيعتمد على خطة متوازن تميل للدفاع اكثرمع الاعتماد على انطلاقات بن شرقي ومصطفى محمد وربما يكون هناك دور لشيكابالا اعتمادا على خبراته في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والاجواء الصعبة.

وحرص أمير مرتضى الشرف العام على الكرة بالزمالك على عقد جلسات مطولة مع كبار الفريق شيكابالا وفرجاني ساسي وطارق حامد وابو جبل طالبهم فيها بقيادة زملائه للهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات المتوقعه من لاعبو الترجي وجمهورهم.

وقرر أمير مرتضى فرض الهدوء على البعثة وابعد البعثة الاعلامية عن مقر إقامة الفريق واللاعبين لزيادة التركيز، كما رفض تواجد اي جماهير تونسية في التدريبات خوفا من جواسيس الترجي واقتصر التواجد على البعثة الاعلامية المصرية فقط.

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في نفس الوقت فرضت قوات الشرطة التونسية طوق أمني كبير على بعثة الزمالك منذ وصولها تونس مساء الثلاثاء، حيث تشديد أمني وتواجد ضخم حول فندق الإقامة والتحركات للتدريب.

ومن ناحية أخرى تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالشكر الى المسئولين التوانسة بسبب الاستقبال الباهر الذي شهده الفريق الكروي الأول فور وصوله تونس، مؤكدا أن رئيس نادي الترجي التونسي حمدي المدب طلب من بعثة الزمالك اختيار موعد مناسب لاستقبال البعثة بالنادي بالإضافة الى اختيار التوقيتات المناسبة التي يرغبها النادي لإقامة التدريبات قبل المباراة المقبلة.

وقال مرتضى منصور أنه أوقف القلة التي وجهت شتائم الى لاعبي فريق الترجي التونسي انه يقدر المشكلة التي حدثت من بعض الجماهير التونسية بسبب اشعال الشماريخ وبعد اتصال مع وزيري الداخلية والرياضة تم الافراج عن المتحفظ عليهم جميعاً وعادوا الى بلادهم.

في المقابل وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لآل السنوات الأخيرة في ظل الأجواء المشحونة من الجمهور لدعم الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك