شكرا لقرائتكم خبر عن احمد ناجى : "الشناوى" و " أبوجبل" كلمة السر فى صعود الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب المصرى السابق ومدرب حراس نادى سموحه الحالى أنه راضى تماما عن المستوى الذى ظهر به الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ، مؤكدا أن مستوى الشناوى ثابت منذ كأس العالم وأنه سيكون كلمة السر فى صعود النادى الأهلى أمام بطل جنوب افريقيا .

وأشار ناجى أن الشناوى يلعب دورا كبيرا مع الأهلى خلال المرحلة الماضية فى جميع المباريات سواء التى يتخيل البعض أنها سهلة أو المباريات الصعبة ، موضحا أن درجة تركيز الشناوى فى المباراة القادمة أمام صن داونز الجنوب افريقى فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا ستكون بمثابة الإطمئنان النفسى للاعبين خاصة وأن المباراه ستشهد ضغط جماهيرى هائل بالاضافة إلى عنصر قوى وأن الملعب يرتفع عن سطح الأرض والمباراة ستكون تحت ضغط جوى اكثر من 1800 متر وهو مؤثر بنسبة كبيرة على أداء اللاعبين .

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وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق أنه لديه ثقة فى لاعبى الأهلى خاصة أنهم تعرضوا لمثل هذه المواقف كثيرا وسيتخطى بطل جنوب افريقيا، اما عن الزمالك فقل ناجى أن محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق استغل الفرصة التى جاءته جيدا " ومسك فيها بايده وأسنانه"خاصة وأنه يعيش افضل حالاته وأن لاعبو الزمالك لديهم القدرة على تخطى عقبة الترجى وسيعود الثنائى الأهلى والزمالك متاهلين.

وحول استعدادات سموحه لمباراة الأهلى المقرر لها 11 مارس ، أشار ناجى استفدنا من التوقف بشكل جيد حيث نجح حمادة صدقى فى توزيع الأدوار لدى جميع اللاعبين ونجح فى تواجد حالة من التجانس خلال المباريات الودية ، مؤكدا أن الأهلى سيعانى من حالة الإرهاق عقب العودة وسنلعب على استغلال ذلك العامل .