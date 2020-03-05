شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف روشتة فايلر للاعبى الأهلى لتجنب مقالب بكارى جاساما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للأهلي تعليمات خاصة للاعبي الفريق الأحمر بشأن التعامل مع الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة فريقهم ضد صن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما وأن الحكم معروف بمواقفه العكسية تجاه الأهلي.



لمعرفة التعليمات الخاصة باللاعبين من هنا..تجدر الإشارة أيضا إلي أن جاساما سبق وأن ساهم في حرمان الأهلي من التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخة 2017 عند مواجهة الوداد في إياب الدور النهائي من خلال احتساب مخالفات وهمية للاعبي الفريق المغربي فضلا عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الأهلي وقتها المغربي وليد أزارو إلي جانب عدم الدقة في احتساب الوقت بدل الضائع الذي كان واضحا تماما بعد إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب شماريخ جماهير الوداد .

وأمام ما سبق الإشارة إليه جاء طلب الأهلي الي مسؤلي الاتحاد الإفريقي بشأن تطبيق العدالة التحكيمية للجميع في مباراة صن داونز وأن يتم وضع الحكم الجامبي بكاري جاساما تحت الرقابة من جانبهم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأهلي ومنافسه.

ويحرص رينيه فايلر على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا ، ويقوم المدرب السويسري باستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة في فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الإستعداد للمباراة على الصعيد الفني كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعه التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.

وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزين ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي بإستثناء على معلول الذى عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من إصابات .

وشدد الجهاز الطبي أن بعض لاعبي الفريق عانوا من كدمات بسيطة عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة لكنهم تعافوا منها تماكاً وشاركوا في التدريبات التي خاضها الفريق بجنوب أفريقيا على مدار اليومين الماضيين بشكل طبيعي.

وتضم قائمة الأهلى في جنبو أفريقيا كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.