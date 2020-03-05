شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حسام البدري.. شوقي غريب يطلب 600 ألف جنيه شهريا ويلوح بالرحيل إلى آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية مع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقته التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، وذلك بسبب تعديل عقده.

ويحصل غريب على 250 ألف جنيه شهرياً، في الوقت الذي عرض عليه مسؤولو الجبلاية زيادة راتبه 150 ألف جنيه، ليصبح الإجمالى 400 ألف جنيه، ولكن تمسك غريب بالحصول على 600 ألف جنيه، ليتساوى مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول، الذي يحصل على 700 ألف جنيه شهرياً ولكن تخصم منها الضرائب.

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وأكد غريب خلال الجلسة التي عقدها مع مسؤولى اتحاد الكرة، أنه حقق إنجازا للكرة المصرية بالحصول على بطولة أمم إفريقيا ومن ثم تأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في اليابان، ولذلك من المفترض أن يتم تقديره مادياً.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الجبلاية رفضوا طلب شوقى غريب، وأكدوا له خلال الجلسة أن خزينة الجبلاية لن تتحمل زيادة في راتبه الشهرى أكثر من 150 ألف جنيه، وهو ما جعل شوقى غريب يطلب تدخل هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، لحل الأزمة خاصة أنه قد حصل على وعد من أبوريدة حينما تولى قيادة المنتخب الأوليمبى، بتعديل عقده في حال التتويج ببطولة الأمم الإفريقية

ووفقاً لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإن هناك حالة من الاستياء بسبب تسريب شوقى غريب أنباء عن تلقيه العديد من العروض لقيادة أحد المنتخبات الأسيوية عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية، وهو ما اعتبره اتحاد الكرة ورقه ضغط للموافقة على طلباته المادية. مشيراً إلى أن المدير الفنى حتى الآن لم يتلق أي عروض رسمية، مؤكداً أنه في حال رغبته الرحيل عن المنتخب الأوليمبى فعليه الرحيل قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية.