شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطالب الجبلاية بحل أزمة غياب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف إدارة نادى الاتحاد السكندرى، بقيادة محمد مصيلحى، جهودها لحل أزمة حضور الجماهير مباريات الفريق لمؤازرة اللاعبين خلال الدور الثانى، الذي يشهد منافسة شديدة، ويستهل الفريق مشواره بمواجهة الزمالك 12 مارس الجارى، على ملعب حرس الحدود بالمكس، في بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

وطلبت الإدارة من اتحاد الكرة سرعة حل أزمة إقامة المباريات بدون جماهير لحاجة جميع الفرق إلى المؤازرة الجماهيرية.

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وكان طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، قد أشاد بالتجارب الودية التي خاضها الفريق خلال الأسبوع الحالى أمام سموحة وفاركو ودمنهور.

وأكد «يوسف» أن الهدف من إقامتها هو تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لبداية الدور الثانى الصعب والقوى للمنافسة الشديدة في صراع القمة والقاع، والتى تشهد سخونة وارتفاعًا في المستوى لم يحدثا منذ سنوات طويلة، وأرجع ذلك إلى وجود فرق مصرية كثيرة تشارك في البطولات القارية المختلفة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع مستوى اللاعبين حتى وصلوا إلى قمة الهرم الفنى والبدنى، ولم يعد يؤثر عليهم ضغط المباريات، بالإضافة إلى علاج القصور والأخطاء، خاصة الدفاعية والعقم التهديفى لدى المهاجمين، ولاسيما خالد قمر، أحد أبرز الهدافين الموهوبين في التعامل مع شباك الخصم، والذى تجمد تهديفيًا خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد «يوسف» بمردود أداء اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، محمد الصباحى وعمر الميدانى، اللذين تألقا خلال الوديات الأخيرة، والجاهزين للمشاركة في المباريات المقبلة.

في سياق آخر، يختتم فريق الكرة بالاتحاد سلسلة تجاربه الودية بعد اليوم الخميس، حيث يواجه فريق الحمام، وذلك في إطار تجهيزاته واستعداداته لبدء منافسات الدور الثانى، وبعد التدريب صباح غد الجمعة، يمنح «يوسف» اللاعبين راحة يومًا واحدًا، ويعود الفريق إلى تدريباته على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة الزمالك.

في شأن آخر، أشار نادى الصفاقسى التونسى إلى تلقيه إخطارًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم برفض شكوى نادى الاتحاد السكندرى بخصوص أحقيته في الحصول على تعويض من النادى التونسى بشأن لاعبه السابق الإيفوارى «مانتشو»، الذي رحل عن الاتحاد إلى الصفاقسى بدون موافقة الاتحاد، واستند النادى التونسى إلى أن وضع اللاعب على قائمة الانتظار غير قانونى. وأعرب «مصيلحى» عن ارتياحه لنجاحه في إنهاء عقدة عدة ملفات تاريخية لزعيم الثغر، منها الأزمات المالية المتكررة خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام بقطاع الناشئين ليعود إلى سابق عهده كمنظومة تفريغ للفريق الأول، وتدعيم الفريق الأول للسلة حتى وضع أقدامه مرة أخرى على أبواب الانتصارات والفوز بالبطولات المختلفة.