شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستدرج الحمام وديا في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق الإتحاد السكندرى والحمام المطروحى وديا في ختام المباريات الودية التي خاضها زعيم الثغر خلال معسكره المغلق الذى أقيم بالإسكندرية لمدة أسبوع استعدادا لمواجهة الزمالك في الثانى عشر من مارس الجارى في الجولة السابعة عشر للدورى بإستاد المكس بحرس الحدود .

كان الإتحاد السكندرى خاض مباراتين وديتين أمام فاركو وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ودمنهور وانتهت بفوز سيد البلد بثلاثية نظيفة .

ومن المقرر أن يمنح طلعت يوسف اللاعبين 48 ساعة راحة على أن يعود اللاعبين للتدريبات في الرابعة من مساء الأحد المقبل للعودة للمران استعدادا لمواجهة الزمالك .

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وأشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتزام اللاعبين خلال المعسكر والروح لدى اللاعبين، وطالبهم بضرورة الأداء الرجولى والقوى أمام الزمالك، موكدا أن جماهير الاتحاد تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، مشيدا بالتدعيمات الشتوية التى أجراها طلعت يوسف بالتعاقد مع الثنائى السورى عمر الميدانى ومحمد الصباحى، مؤكدا أنهم سيكونوا من الركائز الأساسية خلال المباريات القادمة.

ويدرس طلعت يوسف تغيير مركز عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية .

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر، او للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات .