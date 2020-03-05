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«مواجهات نارية»..نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أسفرت قرعة دور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2019 /2020 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،التي أجريت منذ قليل عن مباريات مثيرة .

وجاءت نتائج القرعة كالتالي :

مع ليستر سيتي

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آرسنال مع شيفليد يونايتد

نيوكاسل يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي

الفائز من مباراة توتنهام هوتسبير ونورويتش سيتي، مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي
 

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