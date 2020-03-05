«مواجهات نارية»..نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة دور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2019 /2020 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،التي أجريت منذ قليل عن مباريات مثيرة . وجاءت نتائج القرعة كالتالي : تشيلسي مع ليستر سيتي Advertisements آرسنال مع شيفليد يونايتد نيوكاسل يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي الفائز من مباراة توتنهام هوتسبير ونورويتش سيتي، مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي



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