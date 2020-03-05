مباريات من دون جمهور في المغرب بسبب كورونا

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الرباط: قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها من دون جمهور اعتبارا من اليوم"بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الجامعة في بيان أصدرته مساء اليوم أن هذا القرار يأتي "في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة".

ودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية للتقيد بهذا القرار.

من جهتهم، أعلن منظمو منتدى كرانس مونتانا الدولي إلغاء الدورة السادسة للمنتدى، التي كان من المقرر تنظيمها ما بين 18 و21 مارس الجاري بمدينة الداخلة في الجنوب المغربي.

وقال جان بول كارترون، الرئيس المؤسس للمنتدى، في تصريح صحافي، إن كل شيء كان جاهزا لتنظيم المنتدى واستقبال الشخصيات الرفيعة القادمة من مختلف أنحاء العالم في مدينة الداخلة، إلا أن الوضع يقتضي أخذ فيروس كورونا بعين الاعتبار، لذلك تقرر إلغاء الدورة السادسة لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة على غرار العديد من التظاهرات الدولية.

وحسب آخر معطيات وزارة الصحة المغربية فقد تم ضبط حالة إصابة واحدة في المغرب، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي قادم من إيطاليا. ومازال المصاب يخضع للرعاية الطبية في معزل طبي بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.

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وأشارت وزارة الصحة المغربية أيضا إلى إخضاع 32 شخصا للخبرة الطبية بسبب الشك في حالتهم، وبينت التحاليل التي أنجزت بمعهد باستور سلامتهم من فيروس كورونا.

وتتابع الفرق الطبية المختصة عن قرب حالة 104 شخص كانوا مسافرين في نفس الطائرة التي وصل على متنها المغربي المصاب القادم من إيطاليا.

من جانبها ، توعدت وزارة الداخلية المغربية ناشري الإشاعات حول إصابات مفترضة بالفيروس في المغرب على شبكات التواصل الاجتماعية. وفي هذا السياق اعتقل شاب في تطوان بسبب نشره فيديو كاذب يظهر فيه شخص بقناع طبي وقفازات يدعي وجود وفيات بسبب الفيروس.

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