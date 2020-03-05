شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يواجه الحمام فى ختام معسكره استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق الإتحاد السكندرى والحمام المطروحى وديا في ختام المباريات الودية التي خاضها زعيم الثغر خلال معسكره المغلق الذى أقيم بالإسكندرية لمدة أسبوع استعدادا لمواجهة الزمالك في الثانى عشر من مارس الجارى في الجولة السابعة عشر للدورى بإستاد المكس بحرس الحدود .

كان الإتحاد السكندرى خاض مباراتين وديتين أمام فاركو وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ودمنهور وانتهت بفوز سيد البلد بثلاثية نظيفة .

ومن المقرر أن يمنح طلعت يوسف اللاعبين 48 ساعة راحة على أن يعود اللاعبين للتدريبات في الرابعة من مساء الأحد المقبل للعودة للمران استعدادا لمواجهة الزمالك .

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وأشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتزام اللاعبين خلال المعسكر والروح لدى اللاعبين، وطالبهم بضرورة الأداء الرجولى والقوى أمام الزمالك، موكدا أن جماهير الاتحاد تتمنى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، مشيدا بالتدعيمات الشتوية التى أجراها طلعت يوسف بالتعاقد مع الثنائى السورى عمر الميدانى ومحمد الصباحى، مؤكدا أنهم سيكونوا من الركائز الأساسية خلال المباريات القادمة.