شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة و الاتحاد مع الزمالك بنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دورى سوبر كرة السلة ، على مستوى BEST OF 5 ، حيث تقام اليوم أولى مباريات الدور قبل النهائي من المنافسات .

يلتقى الأهلى مع الجزيرة ، الاتحاد السكندرى مع الزمالك ، وتقام المباريات على ملاعب الأندية الأولى، على أن تقام المباراة المقبلة على ملعب الطرف الاخر .

وتقام مباريات نصف نهائي دورى السوبر ، أيام 5 و و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى.

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وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثانية و الثالثة على ملاعب الأندية الأخرى، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها .

جاء قرار اتحاد كرة السلة بإقامة أول 4 مباريات في نصف نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية بحيث تقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد .. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائي على ملاعب محايدة ، بعد اعتراض الأهلى و الزمالك و الجزيرة على الملاعب .

وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائزفى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل ، جاء تأهل الجزيرة بعد التغلب على سموحة فى 3 مباريات من اصل 4، وهو نفس حال الزمالك الذى تغلب على سبورتنج فى 3 مباريات من أصل 4، وفاز الأهلى على التأمين فى 3 مواجهات، وهى نفس نتيجة