شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات المرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية في إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى.

أما الجولة السادسة فتقام يوم 12 مارس بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى .

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كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .

ومن جانبه كشف عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات ، أن تأجيل مباريات هذه الجولة إلى يوم 25 من أجل تجمع المنتخب وفقا لخطة الإعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.