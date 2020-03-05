شكرا لقرائتكم خبر عن "أمهر لاعبى الكرة المصرية عبر تاريخها".. هكذا احتفل الزمالك بعيد ميلاد شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى الزمالك، بعيد ميلاد لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا الـ34، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.

نادى الزمالك، نشر صورة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سَعيد لأحد أمهر اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية عبر تاريخها، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كل عام وقائدنا بخير".



نادى الزمالك

من جانب آخر، حرص أمير مرتضى الشرف العام على الكرة بالزمالك أمس على عقد جلسات مطولة مع كبار الفريق شيكابالا وفرجانى ساسي وطارق حامد وأبو جبل طالبهم فيها بقيادة زملائه للهدوء خلال المواجهة المرتقبة مع الترجى التونسى، والمقرر إقامتها غدا الجمعة، فى ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

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وقرر أمير مرتضى فرض الهدوء على البعثة وابعد البعثة الإعلامية عن مقر إقامة الفريق في تونس واللاعبين لزيادة التركيز، كما رفض تواجد أى جماهير تونسية فى التدريبات خوفا من جواسيس الترجي واقتصر التواجد على البعثة الإعلامية المصرية فقط.

في الوقت نفسه، فرضت قوات الشرطة التونسية طوقًا أمنيًا كبيرًا على بعثة الزمالك منذ وصولها تونس مساء الثلاثاء، حيث هناك تشديد أمنى وتواجد ضخم حول فندق الإقامة والتحركات للتدريب.

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي:

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.