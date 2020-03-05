ملف الأربعاء.. أسباب استقالة تركي الشيخ.. ووفاة لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية
الزمالك يُعلن وفاة لاعب فريقه السابق
قبل مباراة الزمالك.. تونس تعلن إقامة مبارياتها بحضور جمهورها فقط: "نأمل أن تتفهم مصر القرار"
الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك الخميس
بيان رسمي.. الاتحاد التونسي يوضح موقف حضور الجماهير مباراة الترجي والزمالك
مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون ومعاونيه.. وتأهيل أوناجم قبل موقعة الترجي
بسبب كورونا.. صحة تونس تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور
رد رسمي من تونس بشأن حضور الجماهير للمباريات
مران الأهلي.. محاضرة لفايلر.. وانتظام معلول في التدريبات
تقرير.. لماذا تراجعت نتائج ليفربول؟
الزمالك كان سيشارك بها.. تأجيل بطولة أفريقيا لكرة السلة بسبب كورونا
بالفيديو.. كوكا يسجل في خسارة أوليمبياكوس من باوك في كأس اليونان
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية : المراسلات الدولية تؤكد على إقامة الأولمبياد في معادها
رسمياً.. المغرب يعلن إقامة المباريات بدون جمهور
التتويج بدون الجماهير؟.. الإعلان عن أول حالة "كورونا" في مدينة ليفربول
تأجيل بطولتي افريقيا للكؤوس والسوبر لليد بسبب كورونا
رسميا.. إيقاف مدرب الترجي وشمام وبن غيث أمام الزمالك
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