تصريحات الأربعاء.. تطورات علاج نيدفيد.. وحقيقة توقيع لاعب بيراميدز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
كاف لـ"الخليج 365": لدينا شكوى بخصوص مباراة الزمالك والترجي
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي تطورات علاج نيدفيد
"لا تلصقوا مواقفكم ضدنا بكورونا".. غضب في الترجي من نصيحة وزارة الصحة التونسية
نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل رحيله إلى مانشستر يونايتد
سفير مصر في تونس: لم نستقبل جمهور زملكاوي من مصر
مدافع بيراميدز ينفي التوقيع للأهلي.. ويرحب بالانتقال لصفوفه
الغندور: ما تحقق في مصر فيما يخص تقنية (VAR) غير مسبوق عالميًا
ياجور يتحدث عن.. اقترابه من رقم الخطيب.. وكواليس مفاوضات الأهلي والزمالك
وزير الرياضة التونسي يوضح حقيقة منع جماهير الزمالك من حضور مباراة الترجي
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية : المراسلات الدولية تؤكد على إقامة الأولمبياد في معادها
"أحرزت هدفَين".. حسن شاكوش يكشف عن مفاوضات انتقاله إلى أهلي دبي
اتحاد الكرة يُعلن تعيين أول حكم فيديو في الدوري لمواجهة الطلائع وإنبي
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