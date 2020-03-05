رياضة | التشكيل المتوقع لـ موقعة الحزم ضد الإتحاد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لـ موقعة الحزم ضد الإتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الكرة السعودية موقعة الحزم ضد الإتحاد مساء اليوم الخميس على ملعب «الرس» ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الحزم ضد الإتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الحزم ضد الإتحاد في الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري السعودي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (5:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، و(7:45 مساءً بتوقيت الإمارات).

وسيتم بث مباراة الاتحاد السعودي والحزم على قناة السعودية الرياضية 1.

التشكيل المتوقع لـ فريق الإتحاد ضد الحزم

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ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كاريلي المدير الفني لفريق الإتحاد بتشكيل يشبه الذي لعب أمام الشباب في الدوري، بتواجد مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، أوفيني، الشهراني وسعود عبد الحميد في الدفاع، جيل والأحمدي، المالكي والبيشي في الوسط، وفي المقدمة ويلفريد بوني وأمامه رومارينهو.

التشكيل المتوقع لـ فريق الحزم ضد الإتحاد في الدوري السعودي

وعلى الجانب الآخر ينتظر أن يبدأ المدرب جاسبار المدير الفني لفريق الحزم صاحب الأرض والضيافة مباراة الإتحاد بالطريقة المعتادة وهي 4/4/2 بتواجد مليك عسلة في حراسة المرمى، ثنائي الدفاع أليماو والشمري والثنائي عبدالعزيز الناشي ومورالها في خط الوسط وعبدالرحمن اليامي وستراندبرج في قيادة الهجوم.

ترتيب الحزم والإتحاد في الدوري السعودي

يذكر أن فريق الإتحاد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 10 لقاءات، بينما يملك الحزم 22 نقطة في الترتيب الثالث عشر بمسابقة الأمير محمد بن سلمان.