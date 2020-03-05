شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجه الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش أخر ودياته استعداداً للمباراة مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقرر الاسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً بداية من السبت المقبل 7 مارس استعداداً لمواجهة الجونة ، ويسابق مسئولو النادى الاسماعيلى الزمن لإنهاء إجراءات السفر للمغرب حيث من المُقرر أن تتجه بعثة الدراويش إلى مدينة كازابلانكا المغربية يوم الخميس الموافق 12 من شهر مارس استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء المُقرر لها 15 مارس لتحقيق اي فوز أو أي تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

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ويواصل الرباعي فخر الدين بن يوسف ، عماد حمدي ، أحمد أيمن ومحمد مجدي لاعبو الاسماعيلى تدريباتهم التأهيلية للتعافي بشكل كامل من الإصابات والإستشفاء ليصبحوا جاهزين لمباريات الدراويش الرسمية المقبلة ، وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن خوض الدراويش لمباراة محلية وحيدة قبل لقاء الرجاء المغربى .

ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.