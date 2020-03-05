شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: شباب الأهلي سيقاتل للفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن فريقه سيقاتل أمام ضيفه النصر في المباراة التي ستجمع الفريقين غداً الجمعة في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.
وأضاف: سنواجه النصر الفريق الصعب والقوي لكننا أيضاً جاهزون وأقوياء، وسنلعب بهدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارتنا للترتيب في ظل الضغط الواقع علينا من المنافسين.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى النصر قال: بالتأكيد النصر فريق قوي ونحسب له ألف حساب في كل المباريات التي نواجهه فيها لكن المباراة على ملعبنا وقمنا بعمل استعداد بدني وذهني على أعلى مستوى للاعبين وهم جميعاً يدركون أهمية الفوز والثلاث نقاط بالنسبة لنا لأننا دخلنا في الفترة الحساسة من عمر الدوري.
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