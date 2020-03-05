شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يطمح إلى احتفالية تدشين ملعبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي
تحمل مباراة اليوم أمام بني ياس خصوصية كبيرة لفريق خورفكان كونها الأولى على ملعبه هذا الموسم.
وسيتم تدشين الملعب بحلته الجديدة رسمياً اليوم الخميس ليكون بمثابة عيد لنادي خورفكان وللرياضيين في المدينة، وسيكون «النسور» مطالباً بالفوز في أول مهمة على أرضه. وقال الصربي جوران مدرب الفريق إن المباراة ستكون مختلفة لأنها الأولى للفريق على أرضه. وأوضح: أتوقع حضور أعداد كبيرة من الجماهير وهذا يتطلب منا عملاً مضاعفاً من أجل تحقيق الفوز والظهور بأفضل صورة، ولقد حققنا نتائج مرضية في القسم الثاني ويجب أن نستمر في الطريق الصحيح.
ومن جهته، ذكر اللاعب فهد حديد أن الفريق في أتم الجهوزية وبين أن «النسور» يتطلع إلى نتيجة جيدة تساعد الفريق في الاستمرار بالتقدم في الترتيب والابتعاد عن المراكز الأخيرة.
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