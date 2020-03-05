شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكي: ثروة محمد صلاح 70 مليون دولار صافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع along the boards الأمريكي تقريرًا مطولًا عن اللاعب محمد صلاح، النجم المصري لاعب وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة مرور 8 سنوات على خروجه من مصر إلى رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وتناول التقرير المنشور في الموقع الأمريكي، قصة حياة صلاح، من قرية نجريج في محافظة الغربية بدلتا مصر، إلى العالمية، لافتا إلى أن صلاح يسعى ليكون من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، حسب «سبوتنيك».

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وأشار الموقع الأمريكي إلى أن صلاح بدأ مشواره الكروي العالمي في أبريل/ نيسان 2012، عندما رحل عن ناديه المحلي «المقاولون العرب» إلى بازل السويسري، بعقد يستمر مدة 4 مواسم، ثم انتقاله إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني 2014، وإعارته إلى فيورنتينا الإيطالي في شتاء 2015، قبل رحيله إلى روما الإيطالي في صيف نفس العام، ثم كانت محطته الأخيرة بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.

ولفت التقرير إلى أن ثروة محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، دون أن يذكر مصدر هذه المعلومة، ويتقاضى صلاح راتب أسبوعي من ليفربول قدره 200 ألف جنيه إسترليني، وعقده ينتهي في «أنفيلد» يونيو 2023.

وتناول التقرير كذلك ما يفعله صلاح من أعمال خيرية في قريته المصرية، التي يعيش 65٪ من سكانها في فقر، بحسب الموقع، ولفت التقرير إلى أن صلاح بدعم المؤسسات الخيرية، وبناء المدارس والمستشفيات.

ونوّه الموقع أيضًا إلى حياة محمد صلاح الخاصة، وارتباطه بزوجته ماجي في العام 2013، وإنجاب ابنتيه «مكة» في 2014 و«كيان» في 2020.