شكرا لقرائتكم أحمد حسن: أحمد فتحي محل خلاف داخل المنتخب حول استدعاءه للمعسكر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن هناك خلاف على انضمام أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لمعسكر منتخب مصر المقبل في مبارتي توجو.
وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي بنسبة كبيرة جدا سيتم استبعاده من مواجهتي توجو"
وتابع: "أنا غير متواجد في الجهاز الفني لمعرفة التفاصيل ولكنني اؤكد أن هناك أحد الأفراد رفض انضمام فتحي لمعسكر منتخب مصر"
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