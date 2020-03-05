شكرا لقرائتكم خطة فايلر لتجنب خماسية الموسم الماضي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتعديل الخطة التي سيخوض بها مباراة الإياب ضد صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر لها يوم السبت المقبل بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

وينوي فايلر تعديل تكتيه في هذه المباراة في ظل الدوافع الكبيرة لصن داونز في تحقيق الانتصار والقتال من أجل تجديد الأمل في الصعود إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بحيث يلعب المدرب السويسري بطريقة تأمين دفاعية من شأنها تضييق المساحات أمام لاعبي صن داونز الذين يجيدون استغلال المساحات والاختراق من العمق والأطراف وكذلك تحركاتهم بدون كرة.

كما ينوي فايلر تحفيظ مدافعيه بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها عن طريق التعامل مع الاختراقات التي تأتي من الأطراف والتصدي لها بنزول الجناحين حسين الشحات وجونيور أجايي لأداء الأدوار الدفاعية مع الظهيرين أحمد فتحي وعلي معلول، مع منح تعليمات محددة للثلاثي عمرو السولية واليود يانج ومحمد مجدي أفشة بغلق عمق الملعب ، وتأمين وسط الملعب أمام ثنائي قلب الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم.

ويخطط فايلر أيضا لتنبيه لاعبيه للعب على مصيدة التسلل والدفاع المتقدم للحد من خطورة وسرعات لاعبي صن داونز، ومنعهم من اختراق دفاع الفريق الأحمر، وكذلك منحهم تعليمات بالتعامل على الكرات الثباتة والعرضيات، حتى لا تشكل خطورة على صفوف المارد الأحمر.

ومن ضمن الحلول التي ينوي مدرب الأهلي تطبيقها منح لاعبي الوسط الهجومي والارتكاز بالضغط المبكر والعالي لمنع لاعبي الفريق الجنوب إفريقي من التحضير في وسط ملعبهم وتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، مع التمركز والانتشار الجيد داخل الملعب.

ويحرص رينيه فايلر على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا ، ويقوم المدرب السويسري باستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة في فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الإستعداد للمباراة على الصعيد الفني كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء .

Advertisements

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.

وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزين ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي بإستثناء على معلول الذى عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من إصابات .

وشدد الجهاز الطبي أن بعض لاعبي الفريق عانوا من كدمات بسيطة عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة لكنهم تعافوا منها تماكاً وشاركوا في التدريبات التي خاضها الفريق بجنوب أفريقيا على مدار اليومين الماضيين بشكل طبيعي.

وتضم قائمة الأهلى في جنبو أفريقيا كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.